قمة حسم #الدوري_الإنجليزي .. موعد مباراة #مانشستر_سيتي ضد #أرسنال

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم القمة النارية التي ستجمع ناديي مانشستر سيتي ضد أرسنال والمقرر لها في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ويحتل نادي ارسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة جمعها في 32 مباراة استطاع خلالها الفوز في 23 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 77 هدفاً وتلقي 34.

بينما يحل نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة جمعها من الفوز في 22 مباراة والتعادل في 4 وخسارة مثلهم وتسجيل 78 هدفاً وتلقي 28 ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وتاريخيا التقى فريقا مانشستر سيتي ضد أرسنال في 135 مباراة استطاع فيها السيتزنز من الفوز في 37 لقاء والتعادل في 34، بينما فاز المدفعجية في 64 مواجهة.

وسجل لاعب مانشستر سيتي 153 هدفاً بينما أحرز أرسنال 207 فيما يعتلي سيرجيو أجويرو مهاجم السيتزنز السابق قائمة هدافي مباريات الفريقين التاريخية بواقع 11 هدفاً يليه الثنائي رحيم سترلينج وكيفين دي بروين.