أمر_ملكي.. ترقية 40 قاضيًا بـ #ديوان_المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، أمرًا ملكيًا بترقية 40 قاضيًا بديوان المظالم.

صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، وقال: إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية ثلاثة قضاة إلى ( رئيس محكمة استئناف ) وترقية خمسة قضاة إلى ( قاضي استئناف ) وترقية تسعة قضاة إلى ( رئيس محكمة / ب) وترقية قاضي إلى ( وكيل محكمة / أ ) وترقية عدد ثلاثة قضاة إلى ( وكيل محكمة / ب ) وترقية قاضٍ إلى (قاضي / أ ) وترقية اثني عشر قاضٍ إلى ( قاضي / ب) وترقية عدد ستة قضاة إلى ( قاضي / ج ).

وأكد أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله -، على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه وسير العمل به، للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم ويحقق - بإذن الله - الجودة والكفاءة.

وأكمل: ذلك يتأتى بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري ديوان المظالم سعيًا إلى ما يتحقق به صيانة الحقوق ورد المظالم.