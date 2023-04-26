لأول مرة.. #الإمارات تصدر صكوكا مقومة بالدرهم

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية الدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم (299.6 مليون دولار)، في خطوة تهدف إلى توطيد إرساء بنية استثمارية لريادة الاقتصاد الإسلامي كأحد دعائم الاقتصاد المحلي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن صكوك الخزينة الإسلامية تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.

وباعت الإمارات بالفعل سندات خزانة عادية مقومة بعملتها المحلية وجمعت 1.5 مليار درهم في مايو من العام الماضي بعد قيام دول خليجية أخرى بعمليات بيع مماثلة.