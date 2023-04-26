محمد_بن_راشد يعلن فشل المستكشف الإماراتي #راشد في الهبوط على سطح #القمر: “سنحاول مجدداً” #عاجل

أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، فشل مهمة المركبة التي تحمل ‎المستكشف الإماراتي "راشد" في الهبوط على سطح القمر

وقال حاكم إمارة دبي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية: "مهمة المركبة لم تنجح، لكن نجحنا في رفع سقف طموحاتنا للوصول للقمر، ونجحنا في صنع فريق من شبابنا وبناتنا قادرين على إدارة مشاريع فضاء متقدمة، كما نجحنا في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال ١٠ سنوات".

وأضاف: "اليوم المستكشف راشد ١ على سطح القمر يحمل علم الإمارات، ليشكل أكبر دليل على شجاعتنا وتفكيرنا خارج الصندوق ومحاولتنا الوصول للقمر".

وواصل: "من اليوم سيبدأ العمل على راشد ٢.. مستكشف جديد، لمحاولة جديدة للوصول للقمر".

وأتم: "نحن دولة تأسست على الطموح.. نحن دولة لم تتوقف منذ ٢ ديسمبر ١٩٧١ ولن تتوقف.. ولن تلتفت.. ولن تضع أهدافاً صغيرة لنفسها.. القادم أجمل وأعظم وأكثر جرأة بإذن الله".