دول العالم تواصل الإشادة بجهود #السعودية في إجلاء الراغبين من #السودان

أشاد السفير البريطاني لدى السعودية، نيل كرومبتون، بالجهود التي بذلتها المملكة لإجلاء عدد كبير من رعايا الدول في السودان.

وقال السفير البريطاني في تصريحات لقناة الإخبارية: "أشكر المملكة على إجلاء أكثر من 50 بريطانيا من السودان".

وتقدم السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، بالشكر إلى المملكة، على مساعدتها في إجلاء 60 من مواطني بلاده من السودان.

بينما قال سفير جيبوتي لدى المملكة، ضياء الدين بامخرمة: "إجلاء رعايانا هو جزء مما تقدمه المملكة على مر التاريخ لدولتنا".

واليوم الأربعاء، اكتملت أكبر عملية إجلاء لرعايا الدول من السودان إلى المملكة.

واستقبلت قاعدة الملك فيصل البحرية في مدينة جدة، صباح اليوم الأربعاء، سفينة إجلاء قادمة من السودان تحمل على متنها 1687 شخصاً بينهم 13 مواطناً، في أكبر عملية لنقل الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء.

وحملت السفينة القادمة من الأراضي السودانية بحماية سعودية، رعايا من 40 جنسية مختلفة.

وتجمع عدد من سفراء وقناصل ودبلوماسيين لعدد من الدول في انتظار وصول رعاياهم من أجل استقبالهم.

ووصلت الفرقاطة الفرنسية "لورين" إلى جدة، على متنها 400 شخص قادمون من السودان.

وضمت قائمة العائدين بعثة من موظفي الأمم المتحدة في السودان.

وعمل فريق من وزارة الصحة السعودية على التأكد من الحالة الصحية لرعايا بعثة الأمم المتحدة.