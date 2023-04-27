«سأظل الأب والأخ والسند».. طلاق #تامر_حسني و #بسمة_بوسيل

أعلنت المطربة المغربية بسمة بوسيل طلاقها من المطرب المصري تامر حسني.

وكتبت «بسمة» عبر خاصية «الستوري» في حسابها الرسمي على «انستجرام»: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة... ده كلام ربنا في الزواج والطلاق.. لقد تم الطلاق بيني وبين تامر.. وسيظل بينا كل ود واحترام».

وأضافت: «ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير... آمين يارب».

ورد تامر على ما كتبته زوجته السابقة قائلاً: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب».

وأضاف في رسالة إلى بسمة بوسيل: «ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عاما مش هينة، وربنا يكتب لك كل الخير يا بسوم.. سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله».