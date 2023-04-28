مكه_الان.. هطول #أمطار غزيرة على #العاصمة_المقدسة و #الحرم_المكي (#فيديو)

هطلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، شملت العاصمة المقدسة و الحرم المكي مصحوبة برياح سطحية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية ،الجوف وتبوك.

مطر وبَرَد ويوم الجمعة

يارب بعدد قطرات المطر أمطرنا فرحًا

لا ينتهي وحقق أمنياتناا 💙🌧#مكه_الان #امطار_مكه pic.twitter.com/BmTEGTqdgZ — ‏ Hnoo (@Hanadi__27) April 28, 2023