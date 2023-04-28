مكه_الان.. هطول #أمطار غزيرة على #العاصمة_المقدسة و #الحرم_المكي (#فيديو)

هطلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، شملت العاصمة المقدسة و الحرم المكي مصحوبة برياح سطحية.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية ،الجوف وتبوك.
#فيديو 🎥
أمطار #مكة_الان 🌧️
📸 : ياسر بخش pic.twitter.com/T5RzJ1uiFb
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 28, 2023
مطر وبَرَد ويوم الجمعة
يارب بعدد قطرات المطر أمطرنا فرحًا
لا ينتهي وحقق أمنياتناا 💙🌧#مكه_الان #امطار_مكه pic.twitter.com/BmTEGTqdgZ
— Hnoo (@Hanadi__27) April 28, 2023
🛑
امطار غزيرة من امام الحرم المكي ماشاء الله 🌧️👍#مكه_الان #يوم_الجمعة pic.twitter.com/iU7ydZi2St
— عبدالاله السلمي | Abdulelah Alsulami (@hmal33) April 28, 2023