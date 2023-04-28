روسيا تحذر: التعاون النووي بين #أمريكا و #كوريا_الجنوبية يزعزع استقرار العالم

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، من أن اتفاق التعاون في المجال النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، سيزعزع استقرار المنطقة والعالم.

وتعهدت الولايات المتحدة أول أمس الأربعاء بأن تُطلع كوريا الجنوبية بشكل أكبر على خططها النووية، ومن ناحية أخري قطعت سول وعدا بألا تسعى لامتلاك أسلحة نووية في اتفاق يقول الجانبان إنه يستهدف كوريا الشمالية.

وتحتج روسيا مرارا على ما تصفه بأنه حضور عسكري أمريكي آخذ في التزايد في أنحاء آسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "هذا التطور بطبيعته يزعزع بشكل واضح الاستقرار وستكون له تداعيات سلبية خطيرة على الأمن الإقليمي، وهو ما سيؤثر بدوره على الاستقرار العالمي".

وقالت موسكو إن رغبة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في "السيطرة العسكرية المطلقة" من المحتمل "ألا ينتج عنها أي شيء سوى تنامي التوترات"، وقد "تطلق شرارة صراع مسلح".