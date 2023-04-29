عبر السفينة السعودية #أمانة.. إجلاء 65 إيرانياً من ⁧#السودان⁩ إلى #جدة

شهدت أكبر عملية إجلاء نفذتها السعودية لرعايا الدول من السودان، إجلاء 65 شخصاً من رعايا إيران، وذلك عبر سفينة «أمانة»، التي وصلت إلى مدينة جدة، صباح اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الخارجية وصول 20 مواطناً سعودياً في السودان إلى مدينة جدة، عبر السفينة «أمانة»، وذلك إلى 1866 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وضمت جنسيات العائدين: «تايلند، أستراليا، وراوندا، وجامبيا، واريتريا، ومالاوي، ومقدونيا، وفرنسا، والهند، والنرويج، وفلسطين، واليمن، والولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا، والفلبين، ونيجيريا، وبنجلاديش، والسويد، وكينيا، وتونس، والعراق، وليبيا، والمغرب، والأردن، وموريتانيا، وتنزانيا، وإيران، وباكستان، وكندا، روسيا».

كما ضمت: «بنما، والاكوادور، ايرلندا، واليونان، وفيتنام، ونيبال، والبوسنة والهرسك، وجنوب السودان، والصومال، بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغانا، وزيمبابوي، وبورندي، وميانمار، واندونيسيا، وطاجيكستان، ومنغوليا، وتركيا، وإيطاليا، واثيوبيا، وتشاد، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، وليبيريا، وناميبيا، وسيراليون، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وبنين، وهولندا، ومصر، وموريشيوس، ورومانيا»، إلى جانب عددٍ من موظفي منظمة الأمم المتحدة.

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 4879 شخصاً، بواقع 139 مواطناً سعودياً، ونحو 4738 شخصاً ينتمون لـ 96 جنسية، وفق بيان وزارة الخارجية.