متحور جديد لـ #كورونا يثير قلق العالم.. وخبراء بريطانيون: «ارتدوا الكمامات» 

أثار انتشار متحور جديد لفيروس «كورونا» قلق العالم، لدرجة أن بعض الخبراء رجحوا إمكانية العودة إلى ارتداء الكمامة من جديد.

ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية عن خبراء في الطب وعلم الأوبئة، أن يجب ارتداء الكمامات مرة أخرى في الأماكن العامة ووسائل النقل العام، لوقف انتشار متحور «أركتوروس» شديد العدوى.

وينتشر هذا المتحور الجديد في جميع أنحاء العالم، حتى أنه تسبب في إعادة تطبيق قوانين الكمامات في الهند، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإصابة به في أستراليا أيضاً، ومراقبته عن كثب من قبل منظمات الصحة في بريطانيا.

ورأى رئيس منظمة «SAGE» المستقلة، ستيفن غريفين، أنه «يجب على الناس العودة لإجراء الفحوص بانتظام وارتداء الكمامات».

وقال «غريفين» لصحيفة «ميل أونلاين»: «قد يبدو هذا وكأنه عودة إلى العام الماضي، لكن الحقيقة هي أن الفيروس يواصل إلحاق الضرر، ويستمر الأشخاص الأقل قدرة على التأقلم في المعاناة».

وأضاف: «في غياب تدابير التخفيف على مستوى السكان، يبقى التركيز على المخاطر الفردية التي تعتبر الآن، بالنسبة للكثيرين، أقل بكثير».

وواصل: «إذا لم تتصرف الحكومة لتمكين الجميع من العيش مع كورونا، سيستمر الأشخاص الضعفاء في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومنها ارتداء الكمامات».