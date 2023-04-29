الدون يواصل التألق.. #رونالدو يعادل رقم #مولر

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر ، تألقه مع فريقه "العالمى" خلال منافسات دوري روشن، بعدما قاد الفريق للفوز على الرائد برباعية نظيفة فى ملعب بارك بالرياض.

وعادل كريستيانو رونالدو رقم الألمانى جيرد مولر كأكثر لاعب سجل أهدافا بالرأس فى تاريخ كرة القدم، حيث سجل رونالدو هدفه رقم 144 بالرأس معادلا رقم جيرد مولر 144، ومتفوقا على كل من سانتيانا 125، بيليه 124 هدفا، وخاريد بورجيتي 123، وتيلمو زارا 122، وهاكان سوكر 115، وساندور كوتشيس 107، و دي ستيفانو 104 أهداف.

ووصل كريستيانو رونالدو، إلى هدفه رقم 12 مع النصر في منافسات دوري روشن محتلا المركز الخامس في سباق هدافو الدوري السعودي حتى الآن ويتبقى 6 جولات فقط.

وسجل رونالدو هدفًا في رباعية النصر أمام الرائد بالأمس ضمن منافسات دوري روشن.