القبض على 3 مُخالفين لنظام أمن الحدود لمحاولتهم تهريب #حشيش في #عسير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994)، أو برقمي (911) في مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، علاوة على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، والبريد الإلكتروني «[email protected]».

وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.