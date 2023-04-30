عائدون من #السودان: جواز السفر السعودي كان مفتاح لكل شيء وتسهيل أمورنا في التنقل خلال الأزمة

تحدث عائدون من السودان، عن مشاعرهم لحظة الوصول إلى أرض الوطن بعد إجلاءهم بسلام، ووجهوا الشكر للقيادة الرشيدة.

وقال عائدون من السودان في مقابلة مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: “جواز السفر السعودي كان مفتاح لكل شيء وتسهيل أمورنا في التنقل خلال الأزمة”.

وأضاف عائدون من السودان: "لا يوجد سعودي بالخارج يتيم، والسفارة السعودية يجب أن تسمى (الأم السعودية)".

وتابع العائدون من وسط اضطرابات السودان: "نفتخر أننا سعوديون".

وأثنى العائدون على جهود السفارة السعودية بالخرطوم في عملية إجلاء العائلات بطريقة احترافية، وكذلك حسن الضيافة على متن السفينة السعودية لكل الجنسيات.