الأخضر تحت17 يخسر مواجهة غانا الودية في معسكر جدة #السعودية

خسر المنتخب الوطني تحت 17 عامًا من ضيفه منتخب غانا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.

وسجل منتخب غانا الهدف الأول في الدقيقة 34، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 62 تمكن منتخب غانا من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء، وأحرز اللاعب نواف البشري الهدف الأول "للأخضر" في الدقيقة 67، في حين أضاف زميله عمار اليهيبي الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، محمد المحيش، قاسم سلطان، محمد هزازي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف البشري، طلال حاجي.