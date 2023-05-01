“#أردوغان” يكشف عن مرض أصابه وتسبب في انقطاع البث التلفزيوني عنه الأسبوع الماضي

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن المرض الذي تعرض له الأسبوع الماضي، وتسبب في انقطاع البث أثناء إجراء مقابلة تلفزيونية محلية مع إحدى القنوات.

وقال "أردوغان" أنه على ما يرام وسيواصل برنامج حملته الانتخابية بعد إصابته بإنفلونزا المعدة الأسبوع الماضي، مضيفا أن السبب وراء مرضه هو أنه لم ينال قسطا من الراحة بعدما حضر سلسلة من التجمعات الانتخابية.

ومساء الأربعاء الماضي، شعر أردوغان بتوعك خلال مقابلة مع القناة السابعة، وانقطع البث المباشر لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك عاد الرئيس التركي وقال إن حالته الصحية السيئة ناجمة عن مرض إنفلونزا المعدة.

وفي اليوم التالي، وبناء على نصيحة الأطباء، ألغى أردوغان جميع الفعاليات العامة وقرر المشاركة في حفل كان مقررا يوم الخميس لإيصال الوقود النووي إلى محطة "أكويو" للطاقة النووية عبر الفيديو.