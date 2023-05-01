وصول سفينة حربية أمريكية على متنها 308 أشخاص إلى #جدة قادمة من #السودان (#فيديو) #عاجل

وصلت إلى جدة اليوم الإثنين سفينة حربية أمريكية على متنها 308 أشخاص قادمة من السودان لرعايا من 12 جنسية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة للمملكة.

وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت أمس الأحد، أن إجمالي من تم إجلاؤهم من جمهورية السودان وصل إلى 5197 بينهم 184 سعوديًا.

يذكر أن المملكة تقدم نموذجا يحتذى في مد يد العون للرعايا الأجانب في عمليات الإجلاء وسط إشادات إقليمية ودولية واسعة النطاق، وذلك منذ اللحظة الأولى لصدور توجيهات القيادة بإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان.