لوحة بـ 6088 حبةً من #البن_الخولاني.. #هيئة_التراث تسجل رقمًا قياسيًا في #موسوعة_غينيس

سجّلت هيئة التراث، رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس، وذلك بأطول عبارة مكتوبة على لوحة بـ 6088 حبةً من حبات البن الخولاني السعودي، شكّلت في مجموعها عبارة "هيئة التراث".

جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للتراث التي أقامتها الهيئة في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض مؤخرًا، وتسلّمت الهيئة شهادة التسجيل بحضور ممثل موسوعة غينيس وممثلي الهيئة.

يُذكر أن البن الخولاني السعودي من أفخر أنواع البن، وهو عاشر عنصر يتم تسجيله ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة "اليونسكو".