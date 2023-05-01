مذبحة لاعبين في #بايرن_ميونخ الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية اليوم، الاثنين، أن فريق بايرن ميونخ الألماني قرر الاستغناء عن عدد كبير من لاعبى البافارى خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن ثمانية لاعبين سيكونوا خارج قائمة بايرن ميونخ خلال الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن "العملية ستطال ثمانية أسماء بارزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة". وأكدت آس أن كلاً من "نصير مزراوي، ساديو ماني، جواو كانسيلو، سيرجي جنابري، بافارد، رايان جرافينبيرش، ماثيس تل، والحارس سومر" سيكونون خارج الفريق البافارى فى يونيو.

ولم يحظ العديد من اللاعبين بثقة المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ توماس توخيل، حيث لازم أغلبهم دكة البدلاء، ولم يتم إشراكهم إلاّ فى دقائق قليلة.

وتابعت الصحيفة، "لم تسعف الإصابة التى تعرض لها كل من النجم المغربي نصير مزراوي ونجم منتخب السنغال ساديو ماني من عودتهما بقوة إلى المنافسات وضمان مشاركتهما مع الفريق البافارى، ما يجعل احتمالية مغادرتهما واردة فى الصيف".