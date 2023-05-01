«جهود المملكة في السودان معجزة».. إعلامي كويتي: #السعودية قالت للجميع «سفارتنا سفارتكم.. كل من دخلها آمن» (فيديو) #عاجل

وصف الإعلامي الكويتي محمد أحمد الملا ما قامت به السعودية في السودان بأنه «معجزة سياسية» لا تقدر عليها إلا المملكة.

وقال الإعلامي الكويتي في برنامجه «ديوان الملا»: «كلنا شاهدنا البطولة والمعجزة السعودية اللي عملوها داخل السودان. البعض يحسد ويحقد على مملكة العرب المملكة العربية السعودية، التي نفتخر بيها وبقوتها».

وأضاف: «السعودية هي الحصن لكل المسلمين والعرب والخلييجين، وكلنا نلجأ إليها، مملكة الأمان والإنسانية، والتي لا تحتاج لهذا المديح، فالكل يشهد بذلك إلا حُسادها».

وشرح ما حدث في السودان من جهود سعودية، قائلاً: «اللي صاار في السودان بشكل مختصر، أن يوم ما حبت السعودية تجلي رعاياها، الكل طلب منها، بثقلها في المنطقة، المساعدة في إجلاء رعاياه».

وأضاف: «المملكة لم تتأخر، وقالت للجميع: (سفارتنا هي سفارتكم)، وبدأت المساعدة في إجلاء الآلاف إلى المملكة، بعد أن نجحت في التنسيق بشأن ذلك مع كل من الجيش وقوات الدعم السريع، وحددت الطرق الآمنة للمغادرين».

وأتم «السعودية أثبتت أن سفاراتها سفارات للجميع، وأن كل من دخلها آمن».