خالد_عبدالرحمن يقرر “إلغاء متابعة الأسماء المستعارة”.. والجمهور يرد: “20 سنة وأنت مخاوي الليل” #عاجل

تصادم المطرب السعودي الشهير خالد عبدالرحمن، مع عدد من متابعيه على حسابه بمنصة "تويتر"، بعد إجراء اتخذه.

وقرر خالد عبدالرحمن إلغاء المتابعين على حسابه بموقع "تويتر" الذين يحملون أسماءً مستعارة.

وقال خالد عبدالرحمن في تغريدته المثيرة للجدل: "إلى كل المضافين عندي بأسماء مستعارة.. أعتذر منهم لإلغاء المتابعة.. تقبلوا تحياتي".

وأيد قراره عدد من متابعيه، إلا أن بعضهم اعترض عليه، حيث قال أحد المتابعين: "اذكر الله تراك 20 سنة تكتب قصائد ومسمي نفسك مخاوي الليل"، فيما قال مغرد آخر "الله يا الدنيا نسينا مخاوي الليل يا أبو نايف".

آخر حفل قدمه الفنان خالد عبدالرحمن هو حفل "ليلة من الماضي الجميل"، التي أقيمت على مسرح محمد عبده أرينا بمنطقة “بوليفارد رياض سيتي” وسط حضور جماهيري كبير.