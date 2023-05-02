منطاد غامض يحلق في الأجواء الأمريكية.. ما قصته؟

نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الجيش يتتبع منطادا "غامضا" حلّق فوق الأجواء الأمريكية.

وذكر المسؤولون أن المنطاد قد حلق في سماء الولايات المتحدة، متجاوزا أجزاء من هاواي، لكنه لم يمر فوق أي مناطق حساسة- وفقا لـ"سكاي نيوز عربية -.

وحسبما ذكر أحد المسؤولين، فإن الجيش الأمريكي يتتبع المنطاد منذ أواخر الأسبوع الماضي ، وقد صنّفه على أنه لا يشكل أي تهديد لحركة الطيران أو الأمن القومي، ولا يرسل أي إشارات.

ولم يستبعد المسؤول الأمريكي إمكانية إسقاط الجيش للمنطاد في حال اقترابه من الأرض، موضحا أنه لم يعرف للآن إن كان مخصصا لدراسة الطقس.

وأشار المسؤولون إلى أن الجسم الطائر غير قادر على المناورة، ويتحرك ببطء نحو المكسيك، وبأنهم لا يعتقدون أنه يخص الصينيين.

جدير بالذكر أنه في فبراير الماضي، أسقط الجيش الأمريكي منطادا فوق المحيط الأطلسي زعم أن الصينيين يستخدمونه لجمع معلومات استخباراتية.