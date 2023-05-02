احذر.. #النوم الغير منتظم يؤدي إلى الإصابة بالسرطان وأمراض #القلب

كشفت دراسة حديثة استمرت على مدار 7 سنوات متتالية عن أن النوم الغير منتظم قد يؤدي إلى الوفاة نتيجة الإصابة بالسرطان أو بأمراض القلب.

وتوصل العلماء سابقًا إلى أن قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر الوفاة لأي سبب، لكن لم يتضح ما إذا كانت جداول النوم غير المنتظمة تؤثر بالمثل على معدلات الوفيات.

وترجح نتائج بحث جديد، نشرته قاعدة بيانات الأبحاث العلمية في مرحلة ما قبل الطباعةmedRxiv ، أن النوم غير المنتظم يؤدي لزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسرطان.

ويقول ماثيو باسي، أستاذ مساعد بجامعة موناش الأسترالية وأحد الباحثين المشاركين في الدراسة: "إن الدراسة هي الأكبر من نوعها للنظر في كيفية تأثير عدم انتظام النوم على الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب".

وأشار إلى أن النتائج تُظهر بشكل محدد "أن انتظام النوم يمكن أن يؤثر على معدل الوفيات بشكل مستقل عن مدة النوم".