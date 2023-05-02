سوريا.. مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين في قصف #إسرائيلي على #حلب

أفادت وسائل إعلام سورية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على محيط حلب شمال البلاد، وأنها أسقطت عددا من الصواريخ.

فيما كشف مصدر عسكري لصحيفة "الوطن" السورية، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ، مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط المدينة.

وأضاف: "أسفر العدوان عن مقتل عسكري وإصابة سبعة بجروح، بينهم اثنان مدنيان، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي من الخدمة".

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مواقع إيرانية ومخازن سلاح ومدرج مطار حلب.