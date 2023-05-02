بعد إجلائهم من #السودان.. طائرة صينية تغادر مطار #جدة وعلى متنها 145 راكبًا (#فيديو)

غادرت طائرة صينية صباح اليوم الثلاثاء، مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وهي تقل 145 مواطنًا صينيًا، تم إجلاؤهم من السودان.

وتعد هذه الرحلة الثانية التي تغادر مدينة جدة إلى بكين، حيث تم منح الرعايا الصينيين تأشيرة استثنائية لمدة شهر، عقب وصولهم من السودان خلال اليومين الماضيين- وفقا لـ"العربية"-.

ووصل الرعايا الصينيين إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة في وقت سابق، على متن السفن البحرية السعودية، التي أجلتهم من بورتسودان.

يشار إلى أن الرحلة الأولى لنقل الرعايا الصينيين إلى بلادهم، كانت تقل 347 مواطنًا صينيًا.