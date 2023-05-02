ضُعفاء القلوب يمتنعون.. لحظة افتراس أسد لطفل في الـ6 من عمره (#فيديو) #عاجل  

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصة "تويتر"، مقطع فيديو للحظة افتراس أسد لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات داخل حديقة حيوانات في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأظهر الفيديو غرس الأسد أنيابه في جسد الطفل، ويسمع أصوات الصراخ من زوار الحديقة في مدينة "أصداء" الترفيهية.

وأصدرت الشرطة بيانا قالت فيه إنّ الطفل تسلّق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى لإصابته ومن ثم وفاته.