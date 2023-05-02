وسط الأهالي وأمام الخيول.. #صور جديدة لـ #ميسي وعائلته في #الدرعية #عاجل

انتشرت صور جديدة توثق زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجارية في المملكة العربية السعودية.

وظهرت صور جديدة لـ "ميسي" خلال زيارته حي الطريف في الدرعية، رفقة عائلته.

وظهر نجم باريس سان جيرمان في إحدى هذه الصور محاطاً بعدد كبير من المواطنين، سواء الرجال أو الأطفال أو النساء، بينما ظهر في صورة أخرى أمام إسطبل للخيل.

ووصل ليونيل ميسي إلى العاصمة الرياض، أمس، ورحب به وزير السياحة أحمد الخطيب، قائلاً: «أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية»

وكتب الخطيب عبر حسابه على «تويتر»: « سعيد بزيارة ميسي وعائلته إلى السعودية للاستمتاع بوجهاتنا السياحية المتنوعة، واستكشاف تجارب أصيلة تعكس حفاوة شعبنا وكرمهم، ونرحب بالزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع برحلة فريدة إلى المملكة».

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