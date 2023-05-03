السودان.. اشتباكات بين القوات المسلحة وعناصر #الدعم_السريع بالقرب من القصر الجمهوري

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الأربعاء اشتباكات وتبادلا لإطلاق النيران بين القوات المسلحة وعناصر الدعم السريع بالقرب من القصر الجمهوري.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، أنهم لم يوافقوا على هدنة لمدة أسبوع حتى الآن، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن موافقة على هدنة لـ 7 أيام.

وأوضح أن قوات الدعم السريع لا ترفض الهدن وتقدر جميع مبادرات الحل، متهماً الجيش بالمسؤولية عن خرق الهدنة.

وأضاف مستشار "حميدتي" أن قوات الدعم السريع تسيطر على مداخل الخرطوم وتتواجد فيها.