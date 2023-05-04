الأعنف منذ بداية الاشتباكات.. سلسلة انفجارات في محيط #القصر_الجمهوري ومقر القيادة العامة للجيش السوداني

وقعت اشتباكات صباح اليوم الجمعة في العاصمة السودانية الخرطوم هي الأعنف بين القوات المسلحة وعناصر الدعم السريع، حيث سمع دوي سلسلة من الانفجارات في محيط القصر الجمهوري والقيادة العامة للجيش السوداني.

كما تشهد العاصمة تحليقاَ للطيران الحربي، وإطلاق كثيف لقذائف المدفعية في أم درمان.

وكان الجيش السوداني قد وافق، أمس الأربعاء، على اقتراح منظمة الإيغاد بتمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع وتسمية ممثل من كل طرف للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي.

يأتي ذلك فيما اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع الأربعاء بقتل 5 من قوات الشرطة وجرح 4 أخرين في العاصمة الخرطوم.