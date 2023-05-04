“الحصيني” يكشف عن توقعاته لحالة #الطقس بالمملكة خلال الساعات المقبلة

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأوضح "الحصيني" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إنه حسب النماذج العددية، فإنه متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد، على أجزاء متفرقة من مناطق عسير وجازان ونجران، قد تمتد إلى أجزاء متفرقة من وسط الوسطى من المملكة، وأن الأمطار المتوقعة معظمها خفيفة تسبق برياح.

كما توقع الحصيني، رياح معظمها متوسطة، مع هبات شبه قوية على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط وغرب وشمال المملكة، وكذلك على أجزاء من دول الخليج.