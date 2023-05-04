فريق طبي في #بريدة يعيد 10 أوتار وأعصاب مقطوعة ليد مُصابة يمنية

تمكن فريق جراحة التجميل والحروق والأعصاب في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة من إجراء تدخل جراحي نوعي ومعقد، لإعادة 10 أوتار وأعصاب مقطوعة في اليد اليمنى لمريضة يمنية تبلغ من العمر 40 عامًا.

وأفاد تجمع القصيم الصحي بأن المريضة حضرت لقسم الطوارئ، وهي بحالة طارئة وتعاني من قطع بكل الأوتار القابضة والأعصاب للأصابع الخمسة باليد اليمني، نتيجة قطع تعرضت له من جسم زجاجي.

وباشر الفريق الطبي الحالة على وجه السرعة، وأجرى الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، ونقل المريضة إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية استغرقت 3 ساعات، لإصلاح وإعادة الأوتار والأعصاب المقطوعة، وترميم مكان الإصابة.

وأجرى الفريق المتخصص في جراحة التجميل والحروق استكشاف وإصلاح لكل الأوتار الـ 10 المقطوعة القابضة لليد، بجانب إصلاح العصب المتضرر من جراء الإصابة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح التام، واستطاعت المريضة تحريك أصابع اليد بصور طبيعية.

وذكر تجمع القصيم الصحي أنه بعد الاطمئنان على حالة المريضة الصحية، وقياس مدى قدرتها على تحريك كل الأصابع لليد اليمني بصورة طبيعية، أُذن لها بالخروج من المستشفى، وهي تتمتع بصحة جيدة، لافتًا النظر الى أن هذه العملية تعد من العمليات الجراحية النوعية التي تتطلب دقة ومهارة عالية من قبل الفريق الطبي المباشر للحالة.

وأنجز مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023م، أكثر من 2711 عملية جراحية للمرضى، شملت 14 تخصصاً طبياً جراحياً لأقسام المستشفى المختلفة، إضافة إلى المراكز الطبية المتخصصة التابعة للمستشفى.