بايدن يصدر أمراً تنفيذياً لمعاقبة «كل من يزعزع استقرار السودان»

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً يسمح بمعاقبة «من يزعزع استقرار السودان».

وقال «بايدن» في تصريحات اليوم: «سنعاقب كل من يستهدف المدنيين في السودان، ويعرقل الانتقال السلمي للسلطة. سنعاقب كل الأفراد المسؤولين عن تهديد السلام والاستقرار في السودان».

ووصف الرئيس الأمريكي العنف الجاري في السودان بأنه «مأساة وخيانة لمطالب الشعب»، مضيفاً: «أنضم إلى دعوات الشعب السوداني لوقف إطلاق النار بشكل دائم».

وشدد على التزام بلاده بدعم تطلعات الشعب السوداني في مستقبل يسوده السلام، مشيراً إلى أن «الشعب السوداني متمسك بالديمقراطية ويرفض الصراع على السلطة».

وواصل: «على استعداد لتلبية المطالب الإنسانية في السودان عندما تسمح الظروف»، معتبراً أن «النزاع في السودان يجب أن ينتهي فوراً».