أسواق_الخليج تغلق على ارتفاع بفعل انتعاش أسعار #النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، اليوم الخميس، لتعوض خسائر مبكرة مع انتعاش أسعار النفط.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مع صعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.4 بالمئة، واستقرت سوق الأسهم السعودية إلى حد ما مع انتعاش أسعار النفط.

وفي دبي، صعد المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة بدعم من قفزة 3.2 بالمئة في سهم شركة العربية للطيران للرحلات الجوية منخفضة التكلفة، وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.3 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بإبطاء دورة رفع أسعار الفائدة، لكنها لم تكن قادرة على تعويض الكثير من الانخفاض هذا الأسبوع بأكثر من ثمانية بالمئة في ظل مخاوف حيال الطلب في الدول الاستهلاكية الرئيسية.

وصعد المؤشر القطري 1.5 بالمئة، وكانت معظم الأسهم على المؤشر في المنطقة الخضراء ومنها سهم البنك التجاري الذي أنهى تعاملات اليوم مرتفعا 5.3 بالمئة.