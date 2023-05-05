أخصائي تغذية يكشف #درجة_الحرارة المناسبة للقضاء على البكتريا أثناء طهو الطعام

كشف أخصائي التغذية فهد السعيد، درجة الحرارة المناسبة للقضاء على البكتريا أثناء طهو الطعام.

وقال في تغريدة على "تويتر"، إن طبخ الطعام على درجة حرارة ٧٠ مْ على الأقل لمدة دقيقتين كافية للقضاء على أي نوع من البكتيريا.

وأضاف أنه كلما قلت درجة الحرارة زاد الوقت المطلوب للقضاء على البكتيريا والعكس صحيح، مستعرضا الوقت اللازم للقضاء على البكتيريا وفقا لدرجة الحرارة المحددة أثناء عملية الطبخ على النحو التالي:

60°مْ لمدة 45 دقيقة

65°مْ لمدة 10 دقائق

70°مْ لمدة دقيقتين

75°مْ لمدة 30 ثانية

80°مْ لمدة 6 ثواني