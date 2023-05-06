كافد… قصة أكبر مشروع عقاري على مستوى العالم في قلب #الرياض (فيديو)

يعد مشروع مركز الملك عبدالله المالي «كافد» في الرياض، أكبر مشروع عقاري في العالم، ولم يكتسب هذه المكانة من فراغ، في ظل تميزه بمجموعة من المقومات المهمة التي يرسم من خلالها آفاق مستقبلية جديدة.

فالمشروع يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويضم أطول ناطحة سحاب في الرياض، و95 برجاً استثنائيًا.

شارك في تصميم المشروع أكثر من 25 شركة معمارية عالمية رائدة في مجال فن العمارة، ليجسد بذلك معنى للنمو الاقتصادي، ومجتمعًا نابضًا بالحياة.