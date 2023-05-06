الرئيس الإيراني: #السعودية دولة كبيرة.. ولا نقبل أن تكون “عدواً” لنا #عاجل

اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن عودة العلاقات بين إيران والسعودية، ستغير المعادلات في المنطقة، التي اتضحت اليوم الحقائق للكثير من دولها.

وقال "رئيسي" في لقاء خاص مع وكالة "سانا" وقناة "السورية" تم بثه اليوم السبت: "إيران والسعودية دولتان كبيرتان، وعودة العلاقات بينهما ستغير المعادلات في المنطقة وتنظمها".

وأضاف: "الشعوب المسلمة في المنطقة تتجه نحو دعم المقاومة ودعم العدالة، النقطة المهمة هي أنه في ذروة الخلاف بيننا وبين السعودية، كان سماحة السيد قائد الثورة يؤكد دائماً أنه لا يجب أن يغيب عن الذهن أن العدو الرئيسي هو الولايات المتحدة وإسرائيل".

وشدد الرئيس الإيراني"نحن نرفض ولا نقبل أن تعدّ السعودية عدواً لنا، أو نكون عدواً لها أبداً، واليوم اتضحت الحقائق للكثير من دول المنطقة، و(إيران فوبيا) التي كان يتحدث عنها العدوّان الأمريكي والإسرائيلي، كانت فقط لبث الرعب في المنطقة".