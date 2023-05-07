12 يوما على إطلاق حملة #بالمرصاد الحاسمة.. ضربات #الداخلية ضد تجار ومروجي #المخدرات لا تتوقف #عاجل

في 26 أبريل/ نيسان 2023، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إطلاق حملة "قاصمة" ضد تجار ومروجي المخدرات في المملكة.

مر 12 يوما على إطلاق عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية الحملة والتي وصفها في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ضربة تتلوها ضربات.. لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا".

حملة بالمرصاد لمكافحة المخدرات

في هذه الفترة توالت بيانات الوزارة وتوضيحاتها وفيديوهاتها عبر حساباتها الرسمية وتجاوزت الإعلان عن أكثر من 30 عملية في البر والبحر، في مختلف المناطق، تشمل أنواعا مختلفة من المواد المدمّرة.

لم تقتصر الوزارة على إعلان الضبطيات، بل تناولت عبر سلسلة من "الإنفوجرافات" أضرار الأنواع المختلفة من المخدرات على المجتمع والفرد، كما تضمنت مقاطع مصورة للحظة ضبط تجار المخدرات ومروجيها.

مغردون: بالمرصاد حملة عظيمة

وحازات "تغريدات" مديرية مكافحة المخدرات في هذه الفترة على ملايين التفاعلات من المواطنين والمقيمين داخل السعودية وخارجها.

يقول حساب حمل اسم "صالح الغامدي": "حملة عظيمة تعكس اهتمام المملكة بمكافحة المخدرات والحد من انتشارها كونها تعتبر ضياعا للشباب والمستقبل وأمثال هالمروجين بتكون لهم المكافحة بالمرصاد".

وغرّد حساب "محمد الحارثي": "حملة مكافحة المخدرات في هذا الوقت ليست بغريبة أو مستغربة في بلادنا المُباركة وهي دائماً ودوماً في هذا الوطن الأبيّ الشامخ بدعم قياداته وحكامه على مر العصور ولكن في هذا التوقيت الحرب على هذه الفئة كانت بالمرصاد بدعم ومتابعة من قائدنا المُلهم سيدي محمد بن سلمان".

وقال متعب العتيبي: "تحت توجيهات وإشراف مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله تقام هذه الأيام حملة مكثفة للحرب على المخدرات تحت مسمى بالمرصاد، لما لها من تأثير على سلامة الفرد وسلامة المجتمع يشارك في التوعية ضد أخبارها المجتمع بكافة الوسائل الممكنة".

المنابر تشيد بالحملة

أشاد خطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي، وجوامع المملكة العربية السعودية، بالحملة الشاملة، بعد صدور توجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة للتوعية بخطر المخدرات بأنواعها وبيان آثارها وأضرارها.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن جهود رجال مكافحة المخدرات في بلادنا المباركة وضعت العقوبات المشددة كافة لمروّجي ومهرّبي ومتعاطي المخدرات، لحماية شبابنا وشباب الأمة الإسلامية من هذا الداء الخطير والمدمّر، مبيناً أن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات تسعى لحماية مقدرات الوطن، والقضاء على مصادر هذه الآفة.

وقال الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن من أشنع الأمور خطورة على العقل، تعاطي المخدرات، وما أدراك ما المخدرات، فما أعظم شرها وما أكبر خطرها وما أعظم جناياتها على العقول والأفكار والأخلاق والآداب والأديان والقيم.

أضرار المخدرات على المجتمع

والمخدرات آفة مزمنة على المجتمعات تدمر شبابه وتمنع التنمية، وأنواعها كلها تشكل مخاطر مختلفة.

يمكن أن يؤدي تعاطي المخدرات إلى والإدمان، والإصابة بأمراض عدة، فضلا عن المشاكل الصحية، ومشاكل النوم، وأكثر من ذلك.

لا تؤثر العواقب السلبية لتعاطي المخدرات على الأفراد الذين يتعاطون المخدرات فحسب، بل تؤثر أيضًا على عائلاتهم وأصدقائهم والشركات المختلفة والموارد الحكومية.

آثار تعاطي المخدرات التي تظهر في الأفراد الذين يتعاطون المخدرات تشمل اعتلال الصحة، والمرض، وفي النهاية الموت.

وغالبًا ما يتعرض أطفال الأفراد الذين يتعاطون المخدرات لسوء المعاملة أو الإهمال نتيجة انشغال الأفراد بالمخدرات.

أظهرت دراسات أن الآباء الذين يتعاطون المخدرات غالبًا ما يضعون حاجتهم للحصول على المخدرات وإساءة استخدامها قبل صحة ورفاهية أطفالهم.