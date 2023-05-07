قطر: موقفنا من التطبيع مع النظام السوري يرتبط بالتقدم في الحل السياسي

أكدت وزارة الخارجية القطرية، أن موقف قطر من التطبيع مع النظام السوري لم يتغير، وذلك بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال أكد ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن بلاده تسعى لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع النظام السوري قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأعرب أن يكون الإجماع العربي دافعا للنظام السوري لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، ويعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري وتحسين علاقاته مع محيطه العربي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.