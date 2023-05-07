عقوبات بالجملة لـ #لجنة_الانضباط ضد #الاتحاد و #التعاون و #الوحدة

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن بعض العقوبات في الجولة الأخيرة لدوري روشن.

وجاءت العقوبات كالآتي:

تغريم مانويل دياز المعد البدني في فريق الاتحاد بـ20 ألف ريال لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية داخل الملعب

تغريم الاتحاد 10 آلاف ريال لتأخر اللاعبين في الوجود بالممر الخاص باللاعبين مما أدى لتأخر انطلاق مباراة التعاون

تغريم الوحدة 10 آلاف ريال لقيام اللاعبين بإلحاق ضرر بغرفة ملابس الفريق في مباراة الوحدة

تغريم تركي المطيري لاعب التعاون 10 آلاف ريال لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة الاتحاد.