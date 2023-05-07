غدًا.. انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني عبر منصة #ساهم لمدة شهر

أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي، عن موعد انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني.

وقال سامر الجطيلي في تصريحات عبر "إذاعة الإخبارية" اليوم، إن الحملة سوف تنطلق في تمام الساعة الثانية عشر ظهر غدا الإثنين، من خلال منصة "ساهم" التي تجمع التبرعات لحساب مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأضاف أنه سيتم نشر الحسابات على منصة "ساهم" لكي يتم إيداع الأموال فيها، مشيرا إلى أن الحملة الشعبية لدعم الشعب السوداني سوف تستمر لمدة شهر بداية من الغد.

وأوضح أنه سيتم تقييم النتائج بشكل دوري، والنظر فيهاء سواء الاستمرار أو الاكتفاء بما جمعته المبادرة عبر منصة "ساهم".

واليوم الأحد، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا.