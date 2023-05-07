ماذا قال #ميسي عن #رونالدو والنقل التلفزيوني لرئيس #الهلال .. تفاصيل لقاء ابن نافل مع ميسي #عاجل

كشف الناقد الرياضي محمد البكيري عن تطورات مهمة في ملف مفاوضات الهلال مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد البكيري أن فهد بن نافل رئيس الهلال اجتمع بميسي في لقاء خاص طلبه اللاعب قبل نهاية شهر رمضان الماضي في باريس.

وتابع :"أبدى اللاعب ارتياحه إلى العرض الهلالي لكنه في ذات الوقت وضع بعض ملاحظاته على نوعية النقل المشفر للدوري السعودي وأنه صعب الوصول إليه بسهولة إضافة إلى نوعية براند القمصان التي سيرتديها مع الفريق أن تكون عالمية".

وقال مستغربا حسب مصادرنا: استغرب كيف وافق زميلي كريستيانو ارتداء البراند الحالي لقميص فريقه النصر.