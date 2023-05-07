أسماء_السياري تثير ضجّة.. مغردون ينتقدون تصريحاتها عن #القوامة

ضجة واسعة أثارتها صانعة المحتوى السعودية أسماء السياري، بحديثها عن قوامة الرجل على المرأة.

وحلّت أسماء اليساري ضيفة ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، وقالت إن منع الرجل زوجته من الخروج دون سبب لا علاقة له بالقوامة.

وأضافت: "المفروض أنه ما يعارض لأنه رجل وكلمته هي اللي تمشي لكن تستأذن الزوجة وتعطيه خبر".

وتابعت: "لا أريد التطرق للأمور الدينية لكن الرجل لو يريدها ما تطلع أراها ثقافة اجتماعية لا أكثر.. أن يقوم الرجل بمنع زوجته من الخروج دون سبب ليس له علاقة بالقوامة".

وقال مغرّد: "أسماء السياري وش تخصصها؟ يعني هل هي مستشارة أسرية أو تبع علاقات أو دارسة حاجة له علاقة بالأسرة والزواج ولا مجرد أنّها تقول رأيها بالموضوع".

وأضاف آخر: "كثير مر علينا ناس تفكر بطريقة مخالفة لكن الخطأ على القنوات اللي تبرزهم للأسف.. الله عدل ليس بظلام للعبيد، مثل ما أعطى المرأة حقوق فرض عليها واجبات. لكن النسوية تنظر إلى جانب الحقوق وتطالب بها وترفض جانب الواجبات".

وتواصل الجدل، تقول مغرّدة: "أسماء السياري تمثل عقلية مراهقات تويتر وقاعده تزل وتجيب العيد بحواراتها".