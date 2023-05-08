الأخبار المحلية

القبض على مقيمين لترويجهما مادة “#الشبو” المخدر بـ”#تبوك”

8 مايو 2023 · < 1 minute

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مُقيمَيْن من الجنسية الباكستانية بمنطقة تبوك، لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 