“متحدث مركز #سلمان_للإغاثة”: انطلاق الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني في تمام الساعة 12 ظهرا عبر “#ساهم” #عاجل

أعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور "سامر الجطيلي"، عن أنه سوف يتم انطلاق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني في تمام الساعة 12 ظهرا.

وقال في لقاء مع "الإخبارية"، إنه يمكن للمتبرعين تقديم تبرعاتهم عبر منصة "ساهم"، وكذلك لها تطبيق على الهواتف الذكية.

الجدير بالذكر أنه تبرع 1172 شخصًا في المملكة بأكثر من 115 ألف ريال للشعب السوداني عبر منصة "ساهم"، وذلك قبل انطلاق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - اليوم، قد وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

وأكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - أيّدههما الله- على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها السودان.