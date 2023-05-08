مصادرة ربع طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في #جازان

نفّذت أمانة منطقة جازان، مُمثلةً في بلدية محافظة صامطة، خلال شهر أبريل الماضي، 859 جولةً رقابيةً تفتيشيةً على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمراكز والمطاعم؛ للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية، والتزامها بالاشتراطات الصحية.

وقال رئيس بلدية صامطة، المهندس عبد الله بن حمد عواف، إنه جرى خلال هذه الجولات، مصادرة 247 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 13 محلاً تجارياً لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 155 مخالفةً لعددٍ من المحال التجارية والأسواق، لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة.

وبيّن أن البلدية نفّذت خلال الفترة نفسها 475 جولةً على المتاجر المتنقلة، بهدف تنظيم عملية البيع في الأماكن العامة، والحرص على سلامة الزوار، وخلق بيئة جاذبة دعماً لقطاع الأعمال، وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع.

وكشف أن عدد طلبات الترخيص للمحال التجارية بلغ 47 طلباً، فيما بلغ عدد طلبات التراخيص المعتمدة للمحال التجارية 47 طلباً.