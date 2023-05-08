بكين تحذر #أوروبا من فرض عقوبات على الشركات الصينية العاملة مع #روسيا

أصدرت الصين تحذيرا شديد اللهجة للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين من فرض عقوبات على الشركات الصينية التي تعمل مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وينبين: "نحث الاتحاد الأوروبي على عدم الاتجاه للمسار الخاطئ، وإلا فإن الصين سوف تتخذ إجراءات حاسمة لحماية الحقوق والمصالح الشرعية والقانونية".

وكان وانج يرد على تقرير لصحيفة فايننشال تايمز الأمريكية بشأن إجراءات أوروبية عقابية تهدف لمعاقبة روسيا لغزوها أوكرانيا.

ووفقًا لتقرير الصحيفة الأمريكية، فإن المفوضية الأوروبية عرضت مقترحات تتضمن اتخاذ إجراءات ضد سبع شركات صينية في حزمة العقوبات الأوروبية المقبلة.

ويتردد أن الشركات تقوم بتزويد روسيا بمنتجات يمكن أن يستخدمها في الجيش الروسي في أسلحة.

ومن المقرر أن يناقش ممثلو الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي العقوبات المقترحة الأربعاء المقبل في بروكسل.

وتعتزم الكتلة الأوروبية تبني حزمة العقوبات الـ11 ضد روسيا هذا الشهر، وأشارت «فايننشال تايمز» إلى أن شركة «ثري اتش سي»، الصينية المصنعة لأشباه المواصلات من بين الشركات التي يحتمل استهدافها في حزمة العقوبات.