«#تعليم_المانجا».. برنامج لإنتاج القصص المصورة لطلاب المتوسطة والثانوية

أطلقت وزارتا الثقافة والتعليم برنامج "تعليم المانجا"؛ لإنتاج القصص المصورة، لطلاب وطالبات التعليم العام في المراحل المتوسطة والثانوية في المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، وذلك ضمن الأنشطة اللاصفية الافتراضية المطبّقة في "منصة مدرستي".

ويتكون البرنامج من 10 حلقاتٍ تعليمية، بُني محتواها وفق أفضل الممارسات، والمعايير العالمية من قبل خُبراء في جامعات يابانية عريقة، وذلك بهدف تنمية قدرات الطلاب والطالبات في مجال الرسم على طريقة المانجا، وإكسابهم المهارات اللازمة لفهم أساسيات إنتاج القصص المصورة، كمهارات رسم الشخصيات، وكتابة ورسم أحداث القصة المصورة.

وتُعرف "المانجا" على أنها واحدةً من أشكال الفن الياباني الذي يعتمد على الرسومات الكاريكاتورية، والكتب والروايات المصورة، وتختلف عن قصص الرسوم أو ما يُعرف بالكوميك (American comic books) في عدة جوانب، إذ أنها تُقرأ من الخلف للأمام ومن اليمين إلى اليسار، على عكس القصص المصورة التي تقرأ من الأمام إلى الخلف.