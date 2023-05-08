فلسطين تطالب «#اليونسكو» بوقف الاستيطان في #نابلس

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه، اليوم، منظمة "اليونسكو"، إلى اللتدخل، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لمنع إقامة موقع استيطاني، قرب قرية سبسطية التاريخية، بمدينة نابلس.

وحذر إشتيه، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، من خطورة المخطط الاستيطاني على الموقع التاريخي، مؤكدًا أن الاجتياحات، وتوسيع الاستيطان، ومحاولة الاستيلاء على المبنى التاريخي لبلدية الخليل، ماهي إلا استكمال لفصول النكبة الفلسطينية، التي ستحل ذكراها منتصف هذا الشهر، وستُحيى لأول مرة في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وعبّر عن أمله في أن يشكل ذلك بداية لتحرك دولي فاعل ضد حرب الإبادة، والتطهير العرقي، التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.