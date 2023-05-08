مهتم في #الموارد_البشرية: تقليص ساعات العمل قادم لا محالة.. والموظف لا يستطيع أن يعطي بتركيز أكثر من 5 ساعات يوميا #عاجل

كشف عبدالعزيز المهباش، كاتب ومهتم في الموارد البشرية، عن أبرز أسباب إهدار الموظف للوقت خلال العمل.

وقال في مداخلة تلفزيونية ببرنامج "سيدتي" على قناة رتانا خليجية: "وزارة الموارد البشرية منعت تماما التدخين داخل المنشآت، وضياع الوقت ليس في وقت القهوة أو التدخين لكن في الاجتماعات المطولة المبالغ فيها".

وأضاف: "من أكبر الأخطاء هو ربط ساعات العمل الطويلة بالإنتاجية الكبيرة .. وعلميا لا يستطيع الموظف أن يعطي بتركيز أكثر من 5 ساعات يوميا.. نظام تقليص ساعات العمل قادم لا محالة".

وأشار إلى أن ساعات العمل المرنة والعمل عن بعد ونهاية الأسبوع المطولة من الممارسات الممتازة للشركات لزيادة إنتاجية موظفيها، موضحا أن تكليف الموظف بأكثر من مهمة بالتأكيد مردودها سلبي.

وأكد أن تقليص ساعات الدوام يرتبط بالإنتاجية وليس البطالة، والدول الآن تبحث عن الإنتاجية وليس مدة الدوام، موضحا أن أهمية الاجتماعات تعتمد على نوع الوظيفة، لكن في الغالب الاجتماع المطول نتيجته لا شيء.