هل يُسأل المدمن الذي يتقدم للعلاج بنفسه قانوناً وما مصير المواد مخدرة التي معه؟

قال الدكتور سامي الحمود، مستشار في الإدمان، إن مريض الإدمان الذي يتقدم للعلاج بنفسه لا يُسأل قانوناً، ولو كان معه مواد مخدرة يتم اتلافها ولا يُسأل عنها.

وحذر خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" الأسرة من التعامل العنيف أو الجدل مع الابن المدمن، مشيرًا إلى أن "الشبو" أحياناً المدمن إلى إيذاء نفسه لدرجة تصل إلى الانتحار.

وقال: "للأسف هناك زيادة في أعداد الفتيات اللائي يقعن في دائرة فخ الإدمان.. بعض الأسر تستبعد أن يكون ابنها مدمن بسبب "وصمة عار الإدمان" ويلجأون لأساليب علاج لا تفيد".