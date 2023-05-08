أول صورة رسمية للملك تشارلز الثالث بعد تتويجه

نشرت العائلة المالكة في بريطانيا، اليوم، الصور الرسمية التي التقطت للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا مراسم تتويجهما.

تُظهر الصور الأولى، التي نُشرت على الصفحة الرسمية للعائلة المالكة على "تويتر"، الملك، الذي توج رسميًا يوم السبت، جالسًا في رداء احتفالي مع صولجان ملكه في أحدهما والجرم السماوي في الآخر.

وبصفته المصور الرسمي للتتويج، تم تكليف هوغو برناند بالتقاط صور للزوجين الملكيين التي ستمثل إلى الأبد بداية عهد تشارلز.

لكن بيرناند قال لشبكة سي بي إس نيوز إن ثقل هذه المسؤولية سيكون آخر شيء يدور في ذهنه وهو ينظر من خلال كاميرته ليؤثر على أفراد العائلة المالكة.

في مقابلة قبل حفل التتويج يوم السبت في كنيسة وستمنستر القديمة بلندن، قال هوغو لشبكة سي بي إس نيوز إن سرًا واحدًا وراء تنفيذ مثل هذه المهمة الضخمة، هو العلاقات الشخصية القديمة الجيدة - مثل علاقته مع الملك والملكة.